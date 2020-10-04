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Кигуруми Детские кигуруми (100-143см) Взрослые кигуруми (144-187см) Летние кигуруми Тапочки Тапки-лапки Тапочки единороги Тапочки с персонажами Толстовки Халаты Шапки с ушками Распродажа Маски для сна
 Новости Все новости Как выбрать кигуруми для ребенка Как ухаживать за кигуруми? #ЛУЧШЕДОМА. Вводим дешевую доставку от 49р!
 
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Каждый, кто приобретает пижаму кигуруми, халат или толстовку, получает случайный приятный подарок
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Каждый, кто приобретает пижаму кигуруми, халат или толстовку, получает случайный приятный подарок
Отправка в любой город России в течение суток после оформления заказа всего за 250р!
Быстрая доставка по всей России

Отправка в любой город России в течение суток после оформления заказа всего за 250р!
Мы предлагаем большое разнообразие милых, ярких, качественных домашних вещей фабричного качества!
Широкий ассортимент

Мы предлагаем большое разнообразие милых, ярких, качественных домашних вещей фабричного качества!
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Летний Кигуруми Акула
Кигуруми Салливан детский
Отзывы
Денис

Хороший магазин) Взяли две пижамки, себе и девушке. Классно покатались на коньках)

 Елена

Взяла себе лемура бежать сибирский марафон, тепло и весело)

 Маша

Взяли тигрулю подруге на день рождения. Такая счастливая) Рекоммендую!

Магазин оригинальных пижам кигуруми Pika Pika Shop

Выглядеть стильно и модно — это целое искусство. Не все им обладают, но каждый может создать ультра привлекательный образ, воспользовавшись предложениями интернет-магазина кигуруми Pika Pika Shop. Цените качество и комфорт? Любите одеваться ярко, заметно? Нравится привлекать внимание необычным видом? Выбирайте из обширного ассортимента кигуруми, толстовок, шапочек и оригинальных аксессуаров. Одежда может быть одновременно комфортной и привлекательной, а качественные вещи необязательно стоят дорого!

 

Пижама кигуруми: в чём секрет популярности

Перевоплотиться в любимого персонажа или принять образ милой зверушки легко — достаточно надеть ультрамодный костюм кигуруми. Каждый, кто хотя бы немного знаком с модными тенденциями знает, что такая одежда сегодня невероятно популярна. В Россию и Европу она пришла из Японии. Те, кто думает, что это просто оригинальная пижама кигуруми, не знают, что называется, огромного потенциала этой одежды:

  • её носят и дети, и взрослые;
  • надевают на прогулку;
  • выбирают для костюмированных вечеринок;
  • используют для семейных фотосессий.

 

По популярности и универсальности кигуруми можно сравнить с толстовкой. Последний предмет гардероба также невероятно удобен, не покидает модных хит-парадов и подходит для создания образа независимо от возраста. В нашем магазине кигуруми можно найти оригинальные и комфортные костюмы из приятного к телу, «дышащего», гипоаллергенного материала, а также стильные толстовки и интересного дизайна аксессуары.

 

Купить кигуруми в Pika Pika Shop: преимущества

Популярность такого вида одежды настолько велика, что магазинов, предлагающих купить пижаму довольно много. Однако не все могут гарантировать качество, выгодные и удобные условия покупки. Вот несколько преимуществ нашего магазина:

  • обширный ассортимент — свыше 200 позиций продукции (кигуруми для взрослых и детей, толстовки, аксессуары);
  • наличие товара — всё, что представлено в каталоге, можно сразу заказать;
  • быстрота отправки — в течение суток после оформления покупки;
  • доставка по Омску и всей России одним из удобных способов;
  • большой опыт деятельности — более 6 лет на рынке.

 

Мы гарантируем качество покупки и разумные цены. Работаем напрямую с лучшими производителями. Осуществляем обмен и возврат товара без объяснения причин. Для постоянных покупателей предусмотрены приятные бонусы и скидки.